عمرو مصطفى: "أهلى بيشفقوا عليا.. بعانى من فرط حركة وروحت لطبيب نفسى"

كشف الفنان عمرو مصطفى، تفاصيل المرض النفسي الذي يعاني منه، واستجابته لنصيحة زيارة طبيب نفسي.

وقال "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”: “أحد المقربين نصحني بزيارة طبيب نفسي، وزرت عيادة الطبيب النفسي لمرة واحدة ولم تتكرر”.

وأوضح أنه ذهب لطبيب نفسي وكان الطبيب هو من يحكي عن حياته ولم يستمع لمشكلته، مؤكدًا أنه لم يكرر الذهاب للعيادة مرة أخرى، فهو يعاني من مرض فرط الحركة.

معاناة نجله من نفس المرض

وتابع أن ابنه الأصغر يعاني هو الآخر من نفس المرض، متابعًا: “أهلي أشفقوا عليا بسبب مرض فرط الحركة”، لافتًا إلى أن هذا المرض جعله يتميز في الموسيقى.