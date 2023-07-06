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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا يحيى: العنف بأشكاله المختلفة أصعب ما تواجهه المرأة المصرية

رانيا يحيى
رانيا يحيى

قالت عازفة الفلوت الكبيرة الدكتورة رانيا يحيى، أستاذ ورئيس قسم الفن بالمعهد العالي لأكاديمية الفنون، إنها عزفت في دار الأوبرا في المرحلة الإعدادية وكنت أشارك بمقطوعات صغيرة.

وأضافت خلال لقائها الخاص ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن دراسة يوسف شاهين للموسيقى والرقص أثر على اختياراته للمؤلفين الموسيقيين في أفلامه. 

وأشارت إلى أن الموسيقي ترتقي بالنفس وتهذب الروح وتجعل الفرد يشعر بالسمو، متابعة: "اعتبر فوزي بجائزة الدولة للتفوق تكليلا لمشواري الفني وتقديرا لسنوات عملي الطويلة".

وأكدت أن العنف بأشكاله المختلفة هو أصعب ما تواجهه المرأة المصرية، ونحاول تغيير ثقافة الشباب بالفن من خلال مسابقات المجلس القومي للمرأة.

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