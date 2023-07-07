اللواء محمد الشريف: الإسكندرية كانت العاصمة الاقتصادية لمصر

قال اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ السكندرية، إن محافظ الإسكندرية لابد أن يكون عاشقًا للإسكندرية، معقبًا: "اشتغلت في الإسكندرية بدءًا من وكيل قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، ثم مدير قطاع الأمن الوطني، ثم مدير أمن إسكندرية، ثم محافظ الإسكندرية على مدار 9 سنوات ماضية".

وأضاف اللواء طاهر الشريف، خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، أنا عاشق للإسكندرية وتراب الإسكندرية، لافتًا إلى أن الإسكندرية بها الكثير من الأسرار، فمنذ 3000 عام قبل الميلاد كانت الإسكندرية العاصمة الاقتصادية لمصر.

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن 65% من صادرات وواردات مصر كانت من خلال مواني الإسكندرية، لافتًا إلى أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم، حيث يوجد حوالي 54 سكندرية على مستوى العالم، ونحن نعتبر أقدم سكندرية.

وأشار إلى أن الإسكندرية بها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، لافتًا إلى أن الإسكندرية مرت بكل العصور، فأصبح لها ثقافات وتراث منذ ما قبل التاريخ.