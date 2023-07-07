مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 7-7-2023
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواعيدها، خاصة أنها تختلف مع تغير طول الليل والنهار، كما تتغير مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023.
مواقيت الصلاة اليوم
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|7-7-2023
|4:14 ص
|5:59 ص
|1:0 م
|4:36 م
|8:0 م
|9:32 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|7-7-2023
|4:14 ص
|6:2 ص
|1:5 م
|4:44 م
|8:8 م
|9:42 م
مواقيت الصلاة في المدن الساحلية
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|7-7-2023
|4:14 ص
|6:2 ص
|1:5 م
|4:44 م
|8:8 م
|9:42 م
|مطـروح
|7-7-2023
|4:25 ص
|6:12 ص
|1:16 م
|4:55 م
|8:19 م
|9:54 م
|الغردقـة
|7-7-2023
|4:16 ص
|5:56 ص
|12:49 م
|4:18 م
|7:43 م
|9:11 م
|بلطيم
|7-7-2023
|4:9 ص
|5:56 ص
|1:0 م
|4:39 م
|8:4 م
|9:39 م
|طابا
|7-7-2023
|4:2 ص
|5:46 ص
|12:45 م
|4:20 م
|7:44 م
|9:16 م
|دهب
|7-7-2023
|4:7 ص
|5:49 ص
|12:47 م
|4:18 م
|7:43 م
|9:14 م
|مرسى علم
|7-7-2023
|4:19 ص
|5:56 ص
|12:45 م
|4:8 م
|7:34 م
|9:0 م
|شلاتين
|7-7-2023
|4:23 ص
|5:57 ص
|12:42 م
|4:0 م
|7:28 م
|8:51 م