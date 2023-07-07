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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 7-7-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواعيدها، خاصة أنها تختلف مع تغير طول الليل والنهار، كما تتغير مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023.

مواقيت الصلاة اليوم 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة7-7-20234:14 ص5:59 ص1:0 م4:36 م8:0 م9:32 م

 

 

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية7-7-20234:14 ص6:2 ص1:5 م4:44 م8:8 م9:42 م

مواقيت الصلاة في المدن الساحلية 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية7-7-20234:14 ص6:2 ص1:5 م4:44 م8:8 م9:42 م
مطـروح7-7-20234:25 ص6:12 ص1:16 م4:55 م8:19 م9:54 م
الغردقـة7-7-20234:16 ص5:56 ص12:49 م4:18 م7:43 م9:11 م
بلطيم7-7-20234:9 ص5:56 ص1:0 م4:39 م8:4 م9:39 م
طابا7-7-20234:2 ص5:46 ص12:45 م4:20 م7:44 م9:16 م
دهب7-7-20234:7 ص5:49 ص12:47 م4:18 م7:43 م9:14 م
مرسى علم7-7-20234:19 ص5:56 ص12:45 م4:8 م7:34 م9:0 م
شلاتين7-7-20234:23 ص5:57 ص12:42 م4:0 م7:28 م8:51 م

 

 

 

 

 

 

 

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