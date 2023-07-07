مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 7-7-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يهتم المسلمون بمتابعة مواعيدها، خاصة أنها تختلف مع تغير طول الليل والنهار، كما تتغير مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023.

مواقيت الصلاة اليوم

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 7-7-2023 4:14 ص 5:59 ص 1:0 م 4:36 م 8:0 م 9:32 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 7-7-2023 4:14 ص 6:2 ص 1:5 م 4:44 م 8:8 م 9:42 م

مواقيت الصلاة في المدن الساحلية

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 7-7-2023 4:14 ص 6:2 ص 1:5 م 4:44 م 8:8 م 9:42 م مطـروح 7-7-2023 4:25 ص 6:12 ص 1:16 م 4:55 م 8:19 م 9:54 م الغردقـة 7-7-2023 4:16 ص 5:56 ص 12:49 م 4:18 م 7:43 م 9:11 م بلطيم 7-7-2023 4:9 ص 5:56 ص 1:0 م 4:39 م 8:4 م 9:39 م طابا 7-7-2023 4:2 ص 5:46 ص 12:45 م 4:20 م 7:44 م 9:16 م دهب 7-7-2023 4:7 ص 5:49 ص 12:47 م 4:18 م 7:43 م 9:14 م مرسى علم 7-7-2023 4:19 ص 5:56 ص 12:45 م 4:8 م 7:34 م 9:0 م شلاتين 7-7-2023 4:23 ص 5:57 ص 12:42 م 4:0 م 7:28 م 8:51 م