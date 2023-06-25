دعاء امتحان الثانوية العامة 2022-2023.. وموعد باقي الامتحانات

تزامنا مع امتحانات الطلاب ارتفعت معدلات البحث عن دعاء امتحان الثانوية العامة 2022-2023 عبر المنصات الإلكترونية لطلب تيسير الأمور والسداد والتوفيق في الإجابة خاصة وأنها امتحانات مصيرية تحسم مستقبل الطلاب التعليمي ومن ثم المهني فيما بعد حيث يشعر الطلاب بتوتر شديد قبل انعقاد الامتحانات.

دعاء امتحان الثانوية العامة 2022-2023 مكتوب

هناك العديد من صيغ دعاء امتحان الثانوية العامة 2022-2023 لتخفيف التوتر والشعور بالخوف أثناء انعقاد الامتحانات ولعل أبرزها ما يلي :-

اللهم إني أسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين والعالمين والحافظين .. وحفظ الملائكة الحافظين .. اللهم كن لما خير معين واحفظنا عن اليمين وعن الشمال وعين اليمين واجعلنا من المتفوقين.

اللهم أرزقنا النجاح والتوفيق في كل الأمور.. ونيلا لكل مقاصد الحياة .. اللهم أرزقنا الدرجات العليا في التفوق الدراسي.. واكتب لنا النجاح واجعل التوفيق حليفي ويسر كل أمر عسير.

اللهم ألهمني حفظ النبين وفهم واستيعاب كافة المعلومات .. اللهم ثبت قلبي على الإيمان .. وراعي بالنجاح والتوفيق.. واجعل علمي نصرة للإسلام والمسلمين.. اللهم خفف من التوتر اللهم أني أسألك أن تذكرني ما نسيت.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.. اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلى حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه لفضلك يا أرحم الراحمين يارب رب العالمين يا بديع السموات والأرض.

موعد أخر امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية حيث تبدأ الامتحانات من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الورقة الامتحانية في كافة المواد الدراسية ستكون مقسمة 30% للفهم و 40 % للتطبيق و 30 % لحل المشكلات والإبداع.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تجرى وفقا لنظام الأوبن بوك حيث يتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب أثناء الامتحانات بالإضافة إلى كراسة الأسئلة وبابل شيت حيث تشمل ورقة الامتحانات على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15 % وفق طبيعة كل مادة دراسية.

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