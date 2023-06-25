وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة فى السويس

توجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى محافظة السويس في زيارة مفاجئة؛ لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي، الزيارة، بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ.

وحرص الوزير على مراجعة تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، موجهًا بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد الوزير بعدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.

كما شدد الوزير على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.