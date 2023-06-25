"التعليم" تتتبع صور امتحانى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسئول، بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه يجري تتبع صور امتحان مادتي، الجغرافيا والكيمياء، المتداولين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، للتأكد من مدى صحتها من عدمه.

وشدد المصدرعلى أنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم الوصول إلى مصدر تصوير الصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القائمين عليها حال صحتها.

وكان قد بدأ منذ قليل امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023م.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.