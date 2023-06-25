ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تتتبع صور امتحانى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسئول، بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه يجري تتبع صور امتحان مادتي، الجغرافيا والكيمياء، المتداولين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، للتأكد من مدى صحتها من عدمه.

وشدد المصدرعلى أنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم الوصول إلى مصدر تصوير الصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القائمين عليها حال صحتها.

وكان قد بدأ منذ قليل امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023م.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

الثانوية العامة 2023 العلوم والتكنولوجيا الكيمياء والجغرافيا امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي امتحان مادة الكيمياء امتحان الكيمياء والجغرافيا

الأكثر قراءة

الكرملين يكشف مدى تأثر العملية العسكرية فى أوكرانيا بتمرد "فاجنر"

بدء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدًا إلى منى لقضاء يوم التروية

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن تجديد عقد حسين الشحات وسبب تراجع أسعار الذهب

"التعليم" تتتبع صور امتحانى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

تداول امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية