حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7-7-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس الحار شمال البلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، خلال الأسبوع المقبل، وسط نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، و تعرض "الدستور" تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة و بداية الأسبوع المقبل في التقرير التالي.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، أن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد والصعيد، على أن يكون لطيف خلال فترة الصباح الباكر، حيث يكون هناك نشاط رياح، يخفف من درجات الحرارة.

حسب بيان الأرصاد يبدأ الارتفاع التدريجي في حالة الطقس مع بداية الأسبوع المقبل، حيث تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي على الجزيرة العربية وصولًا إلى مصر مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة السطحية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري 36- 23.

السواحل الشمالية 33- 22.

جنوب سيناء 40- 28.

شمال الصعيد 39- 24.

جنوب الصعيد 42- 30.