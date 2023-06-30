مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. كيف يمكن معرفة إصابة الحيوانات الأليفة بالجفاف

بدأ فصل الصيف بدرجات حرارته العالية وبسبب ذلك من الممكن أن تصاب أشياء كثيرة بالجفاف من النباتات والحيوانات الأليفة.

وبالنسبة للحيوانات الأليفة فهي لها معاملة خاصة خلال فصول السنة كل فصل على حده، وخاصة فصل الصيف له معاملة خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ويجب في ذلك الوقت على أصحاب تلك الحيوانات مراقبتهم جيدا لمعرفة إصابتهم بالجفاف من عدمه.

وبحسب موقع Hindustan times فإن الحيوانات الأليفة تتعرق أيضًا من خلال أقدامها وهذا يمكن أن يساهم في فقدان الماء ويصبح عاملاً في إصابتهم بالجفاف ومع ذلك، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للجفاف في الحيوانات هي ضربة الشمس والسكري والإسهال والحمى والقيء وغيرها.

وقد يكون اكتشاف علامات الجفاف في الحيوانات أمرًا صعبًا نظرًا لأنهم عادةً ما يحاولون إخفاء عدم ارتياحهم الجسدي، ومع ذلك يجب مراقبتهم جيدا فإذا توقفوا فجأة عن الأكل أو أصبحوا أكثر خمولًا من المعتاد، أو كانوا يعانوا من جفاف الفم أو العيون الغارقة، يجب على أصحابهم أن يتصلوا فورًا بالطبيب البيطري لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤدي بهم في النهاية إلى الموت.

ويقول الدكتور سوداما جوبتا ، طبيب بيطري: "إن الصحة العامة لأصدقائنا الحيوانات التي نقوم بتربيتها ونقدم لها الرعاية الخاصة، معظمها يعتمد على تقديم الماء الكافي، فالإصابة بالجفاف حالة خطيرة جدا على تلك الكائنات ويسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها".

ما الذي يسبب الجفاف في الحيوانات الأليفة؟

يمكن أن تكون الظروف الجوية الحارة والرطبة المفرطة أو الظروف الطبية الأساسية سببًا لجفاف تلك الحيوانات، إذا كانوا لا يستجيبون جيدًا للعلاجات المنزلية، فمن الأفضل الذهاب بهم إلى طبيب بيطري.

ويضيف سوداما: "هناك العديد من العوامل التي تسبب الجفاف في الحيوانات منها:

التعرض لفترات طويلة للحرارة العالية أو أشعة الشمس.

الإسهال.

القيء.

عدم تلقي كمية كافية من الماء.

التبول المفرط.

وتلك هي الأسباب الرئيسية للجفاف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي المشكلات الطبية الأساسية للإصابة مثل:

فرط نشاط الغدة الدرقية.

أمراض الكلى.

أمراض السكري.

لذلك يجب أن يكون أصحاب تلك الحيوانات على دراية بهذه المشكلات الصحية، حتى يتمكنوا من اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الجفاف.

ما هي علامات الجفاف على الحيوانات ؟

يعرف أصدقاء تلك الحيوانات الأليفة إذا كانوا يتصرفون بشكل عادي أم لا، وخاصة أنهم في بعض الأحيان يحاولون إخفاء مرضهم، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة مثل:

انخفاض الشهية.

الخمول.

العيون الغارقة.

اللثة الجافة.

اللثة اللزجة.

انخفاض مرونة الجلد.

ملاحظة التغييرات في سلوكهم.

التغيرات في المظهر العام لهم.



كيف يمكن منع الجفاف وعلاجه في الحيوانات الأليفة؟

يعد ضمان الإمداد المنتظم بالمياه العذبة والنظيفة للحيوانات الخطوة الأساسية والأكثر أهمية في منع الجفاف.

يمكن أن تكون نافورة المياه الصديقة للحيوانات هي أفضل طريقة لتشجيعهم على زيادة استهلاك المياه لأنهم يفضلون المياه الجارية.

يعد التحول إلى الطعام الرطب طريقة رائعة لزيادة مستويات المياه في اجسامهم والحفاظ عليها، فمحتوى الماء في الطعام الرطب أعلى بكثير مقارنة بالطعام الجاف.

ومن الضروري تزويدهم بمظلة عند الخروج أو جلوسهم في مكان بارد.

علاج جفاف الحيوانات:

لا يوجد علاج لجفاف الحيوانات الأليفة، ويجب إذا لاحظ صاحبها علامات على إصابة حيوانه بالجفاف ، فانتقل إلىعيادة الطبيب البيطري على الفور.

قد يُعطي الطبيب البيطري سوائل عن طريق الوريد أو علاج الجفاف عن طريق الفم من أجل معالجته للإماهة السريعة.

ويجب إعطاء الحيوان كميات صغيرة من سوائل الإلكتروليت أو الماء بمساعدة محقنة على مدار اليوم.

وتعتبر معالجة الأمراض الأساسية والتعديلات الغذائية أيضًا جزءًا من العلاج الذي يمكن أن ينصح به الطبيب البيطري.