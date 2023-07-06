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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 6 يوليو إلى الثلاثاء 11 يوليو  2023، والتي تبين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، وتزايد درجات الرطوبة معها.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حالة الطقس خلال هذه الفترة سيسودها الارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيانها أنَّ أن الطقس للاعتدال في حرارته ونسبة رطوبته عند دخول وقت الليل على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية المعتادة فتتمثل في شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بأن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولكن على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد في بيانها إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين (1.5: 2) متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحرالأحمر ليست مستقرة حيث ستكون بين الاعتدال والاضطراب، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين (2.5:2) متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

  • القاهرة 34  24
  • العاصمة الإدارية    34   24
  • 6 أكتوبر    35   25
  • بنها 34 24
  • دمنهور 32 23
  • المنصورة    33   23
  • الزقازيق     34   24
  • شبين الكوم 34   24
  • طنطا 32   16
  • دمياط       33   23
  • بورسعيد    30   22
  • الإسماعيلية  29   22
  • السويس    35   23
  • العريش      30   22
  • رفح   29   22
  • رأس سدر  36   23
  • نخل   35   17
  • كاترين 33   16
  • الطور 35   24
  • طابا  35   25
  • شرم الشيخ 38   28
  • الإسكندرية 30   23
  • العلمين الجديدة    30   23
  • مطروح     29   22
  • السلوم      31   21
  • سيوة 35   25
  • رأس غارب 38   27
  • الغردقة      38   28
  • سفاجا       38   27
  • مرسى علم   39   27
  • شلاتين     37   29
  • حلايب     34   28
  • أبو رماد     35   28
  • رأس حدربة 33   27
  • الفيوم 35   24
  • بني سويف  36   25
  • المنيا  36   25
  • أسيوط     37   26
  • سوهاج      38   26
  • قنا   39   27
  • الأقصر 40 27
  • أسوان 41  28
  • الوادي الجديد 40 27
  • أبو سمبل    40   27
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