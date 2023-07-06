وزيرة الثقافة: مشروع "الأساتذة" يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل مشروع "الأساتذة" الذي يتصدره المطرب مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية، قائلة: "إن مشروع "الأساتذة" يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي بتوزيع جديد مع الحفاظ على طابعه".

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أن مشروع "الأساتذة" مقدم من الفنان مدحت صالح بهدف الحفاظ على التراث الغنائي المصري، لافتة إلى أن الفنان مدحت صالح من مدرسة موسيقية عريقة، حيث يعتبر من الفنانين الذين تعلموا أصول الموسيقى العربية، وهو يحرص دائمًا على الحفاظ على التقاليد العريقة في مجال الموسيقى العربية حتى لو يتم تقديمها بشكل متطور وعريق.

وأوضحت أن التراث يتم إحياؤه بقلة من جيل إلى جيل، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى نقل ونشر الثقافة.