ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة: مشروع "الأساتذة" يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل مشروع "الأساتذة" الذي يتصدره المطرب مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية، قائلة: "إن مشروع "الأساتذة" يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي بتوزيع جديد مع الحفاظ على طابعه".

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أن مشروع "الأساتذة" مقدم من الفنان مدحت صالح بهدف الحفاظ على التراث الغنائي المصري، لافتة إلى أن الفنان مدحت صالح من مدرسة موسيقية عريقة، حيث يعتبر من الفنانين الذين تعلموا أصول الموسيقى العربية، وهو يحرص دائمًا على الحفاظ على التقاليد العريقة في مجال الموسيقى العربية حتى لو يتم تقديمها بشكل متطور وعريق.

وأوضحت أن التراث يتم إحياؤه بقلة من جيل إلى جيل، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى نقل ونشر الثقافة. 

الأكثر قراءة

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

مصايف المصريين.. المدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد» وتخصيص شواطئ مجانية للمواطنين

محافظ بنى سويف: المشروعات نجحت فى تحويل المحافظة من الأكثر فقرًا إلى الأكثر جذبًا للاستثمارات

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024

عميد الدراما.. «المتحدة» تحتفى بأسامة أنور عكاشة.. فيلم وثائقى عن سيناريست الروائع بشهادات الفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا