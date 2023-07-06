تامر أمين: "ربط نجاح أفلام العيد بالإيرادات حق يُراد به باطل"

قال الإعلامي تامر أمين، إن جمهور السينما قديمًا، كان يمتنع عن دخول أفلام العيد، معلقًا: "منتجين زمان كان عددهم مواصفات خاصة لأفلام العيد.. وكان لازم يكون فيها خناقة، أو رقصة وأغنية، أو فتونة".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوضع اختلف بعض الشىء، فلو نظرنا إلى موسم أفلام العيد 2023، سنجد أغلبها أفلامًا حقيقية، مؤكدًا: "ده شيء إيجابي نتمنى حدوثه طوال الوقت".

وعن إيرادات أفلام العيد، قال تامر أمين، إنه حقُ يراد به باطل، وأنا لا أريد أن تنطلي هذه الكذبة على الجمهور، حيث يوجد من يعي الأمر من المتخصصين في مجال التسويق السينمائي، وهم لا ينطلي عليهم الكذبة، لكن هناك أناسا كثيرة تنخدع بالكلام والأرقام دون أن يفهموا أساسها، لافتًا إلى أن الإيرادات بالنسبة للفيلم الواحد يعتبر كذبة كبيرة، معقبًا: "عندما تعرف أن فيلم حقق 50 مليونا، و60 مليونا، 100 مليون، أوعى تصدق أن هذا دليل على نجاح الفيلم".

وتابع: "في رأيي أن تواصل الإيرادات لفترة طويلة هو الدليل على نجاح الفيلم، بحيث يحقق الفيلم إيرادات وإقبال جماهيري بعد مرور شهر واثنين، لكن أسبوعين ويحقق إيرادات بالغة لا يعتبر دليل نجاح، لأن الناس في أحيان كثيرة تذهب لمشاهدة الفيلم بسبب حبها لنجم العمل، لكن التذكرة التي يقطعها المشاهدون للفيلم ليس بالضرورة دليل على جودة الفيلم ونجاحه".

وأردف: "النجم عادل إمام كان بيعرض المسرحية لأكتر من 9 سنين، وانتوا فرحانين بالأفلام اللي بتقعد كام يوم!".