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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: مصر دولة قوية لديها قيادة سياسية كبيرة تعمل من أجل الشعب

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على الشائعات المنتشرة خلال الأيام الماضية من قبل الجماعة الإرهابية.

وقال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد" مساء اليوم الخميس، إن الدولة المصرية لازالت تتعرض لحرب ممنهجة من قوى كارهة لها، مشيرا إلى أن الحرب الآن هي التشكيك وبث الشائعات.

وأضاف أن الساعات الماضية شهدت تداول شائعة عبر منصات السوشيال ميديا بشأن قرارات جديدة، وأن هناك قرارا حكوميا بحظر الاستيراد لسلع معينة، وهذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، مبينًا أن هذه شائعات مغرضة تريد النيل من الدولة والتشكيك فيما تنجزه.

وأشار إلى أنه لا بد من الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة عبرت فترات عصيبة، والآن تقوم بالبناء والتنمية بعد سنوات عصيبة.

ولفت إلى أن مصر بها رجال شرفاء مستعدون للتضحية من أجل بلدهم، مبينًا أن هناك تنمية بجميع أرجاء الدولة وعلينا الآن النظر إلى سيناء، وما تم فيها وما شهدته الدولة من تشييد بناء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأوضح أن الخونة لا بد من إسقاط جنسيتهم المصرية وهم مرتزقة ويعملون ضد الوطن والتشكيك في الجيش والشرطة، لافتا إلى أن مصر دولة قوية لديها قيادة سياسية كبيرة تعمل من أجل الشعب.

وأكد أن كل ما يحاك بالوطن الآن هدفه واحد فقط هو خلخلة الدولة المصرية، موضحًا أن المواطن المصري لديه الوعي الكبير لما يحاك بوطنه، وهناك مسار صحيح تسير عليه الدولة وتعمل على تحقيقه من أجل البناء للأجيال القادمة، وما تشهده هو معجزة حقيقية خاصة ما تم في سيناء.

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