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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: "الرئيس السيسى نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها"

مصطفى بكري،
مصطفى بكري،

علق الإعلامي مصطفى بكري، علي الشائعات المنتشرة خلال الأيام الماضية من قبل الجماعة الإرهابية.

وقال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد" مساء اليوم الخميس، إن أعداء مصر مستمرون في ترويج الشائعات وتزييف الواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اللجان الإلكترونية الخاصة بهم.

وطالب كل المصريين بعدم تصديق هذه الشائعات والرد عليهم وكتابة التعليقات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفي هذه الشائعات.

‏وأضاف أنه يجب أن يكون المواطن المصري عنصرًا فاعلًا لأن أعداء مصر كثيرون، ونحن نواجه من الجنوب والغرب والشمال الشرقي وباب المندب، قائلًا: "كان الله في عون السيسي".

ووجه بكري رسالة للرئيس السيسي، أن القلة التي تكتب على تويتر لا يمثلون الشعب المصري وبالطبع الشعب المصري حزين على وضعه الاقتصادي لكنه لن يفرط في هذا البلد، ولن يتخلى عن مصر أو عن أي شخص وقف بجانبها، متابعًا أن الرئيس السيسي وقف بجانب مصر لأن نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها.

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