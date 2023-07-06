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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس «المصريين»: الحوار الوطني يسير بثبات نحو توسيع قاعدة المشاركة الفعالة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مسار إدارة الحوار الوطني يسير باتجاه داعم لتوسيع المشاركة الوطنية الفعالة وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة، مضيفا أن مشاركة رجال الاقتصاد في هذا الحوار البناء سيدفع المستقبل الاقتصادي إلى الأمام، حيث أنهم أفضل من يعبروا بشكل حقيقي عنالمشكلات التي تعاني منها الصناعة، ووضع خطط طموحة وفعالة للقضاء على معوقات القطاع الصناعي.

وأضاف حسين أبو العطا فى تصريحات له، أن نهضة الاقتصاد المصري والعمل على الارتقاء بالمنتج المحلي يأتي من خلال بحث مشكلاتالصناعة والمصنعين والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوطين الصناعات المحلية.

وأشار أبو العطا إلى أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني صاحب النصيب الأكبر والأوفر من النقاش لا سيما أن أول السُبل في نهوض المجتمعات هو قوة اقتصادها فضلًا أنه يمثل طريقًا مرادفًا للسياسة، متابعا :"وبالتالي لا يمكن تقديم أحد منهما على الأخر، المحورالاقتصادي من القضايا المحورية التي تحتاج لوضع رؤى فعالة وأفكار جديدة في التعامل معها وسط ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباءجديدة تتعلق بمواجهة غلاء الأسعار والارتقاء بالصناعة والسياحة والزراعة وسبل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها".

 

 

 

 

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