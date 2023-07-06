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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضارية مشروعات المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل محافظ الغربية، اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، وذلك في مستهل زيارته للغربية لتفقد عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الصندوق.

وعقد المحافظ اجتماعًا بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، مديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وذلك لمناقشة موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي، والتي تم نهوها ضمن خطة الدولة لتوفير سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث تم الانتهاء من بناء عدد ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و ٩ أدوار علوية)، بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

وخلال الاجتماع، ناقش رحمي، وصديق موقف توصيل المرافق لعمارات العجيزي بطنطا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إدخال مياه الشرب، كما تم وضع آليات تسريع خطوات إدخال الكهرباء، الغاز والاتصالات وضع جدول زمني لذلك.

كما تتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال تطوير منشية عبدالمنعم رياض، بحي ثان المحلة الكبرى، والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها ٤٠%، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض، الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارعا فرعيا، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة، تمهيدا لتركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشروع إنشاء المحلة الجديدة، والذي سيقام على أرض المستعمرة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية التي سينفذها الصندوق داخل المحلة وطنطا.

محافظ الغربية يستقبل رئيس صندوق التنمية الحضارية ويناقشا مشروعات الصندوق بالغربية الاجتماع تناول توصيل المرافق لعمارات الإسكان بالعجيزي وتطوير منشية عبد المنعم رياض بالمحلة وإنشاء المحلة الجديدة على أرض المستعمرة اسعار مناسبة اسكان الاجتماعى الدكتور مهندس أحمد عطا التنمية الحضارية الإسكان الاجتماعى المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات

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