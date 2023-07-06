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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ كوبري المشاة بمحور الميثاق في مدينة نصر

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبري مشاة بمحور الميثاق بجوار سنترال 3 زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وطبقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم الغلق الكلي لمحور الميثاق بالاتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر، أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة ليلتين فقط بدءً من الساعة الـ 12 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم يومى الجمعة والسبت الموافقين 7-8/7/2023.

كما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

▪ القادم من كوبرى الفطيم تجاه محور شنزو آبى يسلك يمينًا عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبى.

▪ القادم من محور شنزو آبى تجاه كوبرى الفطيم يسلك يميناً شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيساراً شارع المشتل فيساراً شارع عادل محمود صبرى تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبرى الفطيم. 

من جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد، مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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