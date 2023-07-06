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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. حفل «الأساتذة ومدحت صالح» حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة

الأساتذة ومدحت صالح
الأساتذة ومدحت صالح

تبث شبكة تليفزيون الحياة، مساء غد الجمعة حصريًا حفل «الأساتذة ومدحت صالح»، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
ويُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ«الأساتذة».
ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل «التخت» التقليدي، إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.
ومن المُقرر أن ينطلق حفل «الأساتذة ومدحت صالح»، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، وهو الحفل الذي أعلنت دار الأوبرا المصرية نفاد تذاكر دخوله عقب دقائق قليلة من طرحها قبل أيام.

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