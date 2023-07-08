68 مناسبة يحتفل بها الأقباط في شهر أبيب.. تعرف عليها
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء الشهر الحادي عشر من شهورها القبطية وهو شهر أبيب، وتحتفل الكنيسة بعدة مناسبات في ذلك الشهر أبرزها:
1- استشهاد القديسة افرونيا الناسكة
2- نياحة القديس بيوخا و بناين القسيسين
3- تدشين أول كنيسة بأسم الشهيد مارمينا
4- نياحة القديس تداوس الرسول
5- استشهاد القديس كيرلس عامود الدين البابا ال24
6- نياحة البابا كلستينوس بابا روميا
7- نقل اجساد اباقير و يوحنا
8- استشهاد القديسين الرسولين بطرس و بولس و فطر صوم الرسل
9- استشهاد القديس اوليمباس أحد السبعين رسولا
10- استشهاد القديسة ثاودوسية و من معها
11- نياحة القديس شينودة رئيس المتوحدين
12- استشهاد القديس اغناطيوس اسقف انطاكية
13- نياحة القديس العظيم الانبا بشوى كوكب البرية
14- استشهاد القديس ابيروه و اتوم و بيلانا
15- نياحة القديس كراس شقيق ثاودسيوس الملك
16- استشهاد القديس سيمعان قلوبا أحد السبعين رسولا (70 رسول)
17- نياحة القديس البابا قلاديانوس 9 من باباوات الكرازة المرقسية
18- استشهاد القديس ثاوذورس الاسقف
19- نياحة الأنبا غوبريال السابع البابا أل 95
20- استشهاد القديس ثاوذورس أسقف كرنثوس ومن معه
21- ذكري تكريس كنيسة الشهيدين سرجيوس و واخوس
22- استشهاد القديس يوحنا و سمعان ابن عمه
23- نياحة القديس أشعياء المتوحد
24- استشهاد القديس ابا هور سرياقوسى
25- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخاءيل
26- نياحة القديس بسنتاوس اسقف قفط
27- استشهاد القديس أبا مون طوخي
28- استشهاد الأنبا شنودا في أوائل حكم العرب
29- استشهاد القديس بروكوبيوس
30- نياحة القديس مقارة الاسكندرى أب القلالى
31- نياحة البابا بطرص الخامس ال"83
32- نياحة القديس الانبا افرام السوريانى
33- استشهاد القديس كيرياكوس وأمه يوليتة
34- استشهاد القديس الجليل أنبا هرسيوس بصول
35- نياحة القديس يوحنا صاحب الانجيل الذهبى
36- إحضار جسد الشهيد العظيم جاءرجيوس
37- استشهاد القديسة أوفيميا
38- استشهاد القديستين تكلة و مارثا من أسنا
39- استشهاد القديس يعقوب الرسول
40- استشهاد القديس بوطلان الطبيب ومن معه
41- استشهاد القديس أنبا بيضابا ورفيقيه
42- نياحة البابا يوأنس العاشر البطريرك أل 85
43- استشهاد القديس تادرس الشاطبى
44- نياحة سوسنيو الخصى
45- التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء
46- استشهاد مقاريوس ابن واسيليدز الوزير
47- تذكار استشهاد القديس لاونديوس
48- استشهاد القديس لونجينس الجندي
49- استشهاد مارينة الشهيدة
50- استشهاد ابنوب النهيسى
51- نياحة القديس سمون الأول بابا الإسكندرية الثاني والأربعين
52- تذكار تكريس كنيسة ابيسيفين
53- نياحة القديسة تكلة
54- استشهاد القديستين تكلا و موجي
55- استشهاد القديسة لياريا
56- استشهاد القديس أبااسحق
57- استشهاد القديس أنطون يوس
58- استشهاد القديس دماديوس سرياني
59- نياحة القديس بيلامون أب الرهبان
60- استشهاد القديس أبا كراجون
61- نياحة القديس يوسيف البار
62- نياحة القديس تيموثاوس بابا الإسكندرية 22
63- استشهاد القديس ابا مون
64- تكريس كنيسة القديس أبيفام (سيرته في 27 طوبه وذكره في أول بؤونه)
65- نياحة القديسة ماريم المجدلية
66- استشهاد القديس ورشنوفيوس
67- تذكار نقل أعضاء القديس اندراويس الرسول
68- استشهاد القديس مارقوريوس وأفرام بأخميم