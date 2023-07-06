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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "الرعاية الصحية" يتابع استعدادات السويس لتطبيق التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصحة ويقوم بتذليل كافة العقبات لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل. 

جاء لك خلال لقاء رئيس الهيئة اليوم الخميس مع محافظ السويس عبدالمجيد صقر؛ للوقوف على آخر استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تنطلق في النصف الثاني من العام الجاري. 

وأضاف السبكي أن الهيئة أعدت تقريرًا حول مقومات النجاح بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر وأسوان)؛ لتكون بداية لمحافظة السويس من حيث انتهى الآخرون، لتستفيد من تلك التجارب وتحقق مكاسبًا معنوية وتقدم مستوى أفضل من الخدمات الطبية.

وأشار إلى أنه سيراعى مطالب المحافظة والتي تستهدف الحفاظ على استمرار الموارد وإعداد لائحة للأطباء تشمل الحوافز وفق ما يقدمونه من خدمات فعلية تتماشى وطبيعة السويس.

من جانبه..قال محافظ السويس إن سيتم افتتاح المجمع الطبي قريبًا، والمقام بمنطقة 24 أكتوبر على مساحة 35 ألف متر بتكلفة 4 مليارات جنيه، وهو أكبر مجمع طبي بمدن القناة وسيناء، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، لافتًا إلى نجاح التشغيل التجريبي للتأمين الصحي بمراكز طب الأسرة عقب تطويرها.

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