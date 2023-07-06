ضبط 6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة في دمياط

وجّه قطاع الأمن العام - بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط - حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – كفر سعد – كفر البطيخ) وقسمي شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.