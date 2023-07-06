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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته فى برج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندرى

مران الأهلى
مران الأهلى

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب بدون راحة ضمن استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السبت ضمن مؤجلات الأسبوع 21 من منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية أحرزه الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 50 من استغلال جيد لتمريرة خالد عبدالفتاح، ليقتنص الأهلي ثلاث نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 72 على قمة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 34.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد قرر بقاء الفريق في معسكره بالإسكندرية عقب لقاء الإسماعيلي نظرًا لضيق الوقت بين المباراتين وتجنب الإرهاق البدني للاعبين.

ويعقد السويسري مارسيل كول جلسة مع الجهاز المعاون له من أجل دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غدٍ السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وحصل كولر على تقرير شامل عن أبرز مباريات الاتحاد الأخيرة استعدادًا للبدء في دراسته قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، والذي يرغب في حصد النقاط لحسم بطولة الدوري قبل لقاء القمة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

 من جانبه، ينتظم خالد عبدالفتاح، لاعب الأهلي، في مران فريقه اليوم الخميس بعد إصابته أمس في مباراة الإسماعيلي أمس، والتي جعلته يغادر أرض الملعب. 

وقال الجهاز الطبي بالأهلي إن خالد عبدالفتاح سيتواجد في مران اليوم بشكل طبيعي بعد شكواه أمس من ثقل في عضلة السمانة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر الاهلى الاتحاد السكندرى الدوري الاسماعيلى

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