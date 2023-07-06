ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بواقعة مقتل تاجر بالغربية

المتهمون
المتهمون

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور، بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة "تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية" بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وتم انتشالها- أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى إثر ذلك قام أحد المتهمين باستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع "مفروشات"، ولدى وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم "تم ضبطها" والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين، كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واحتجازه به، كما أضافوا بقيام المجنى عليه بمماطلتهم فى سداد المديونية، ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدى عليه بالضرب، حتى فوجئوا بوفاته، فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وزارة الداخلية مركز شرطة قطور مديرية أمن الغربية

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

وفاة طالب أثناء امتحان اللغة الإنجليزية فى أسوان

التحريات الأمنية: "سيدة الغردقة" قتلت طفلتيها لفشلها فى استخراج شهادة ميلاد لهما

"الثانوية العامة بداية وليست مصيرًا".. نصائح تربوية لتخفيف رهبة الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا