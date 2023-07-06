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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجارديان": اتهامات لماكرون بالسلطوية بعد تهديده بقطع شبكات التواصل الاجتماعي

ماكرون
ماكرون

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يواجه ردود أفعال غاضبة اثر تهديده بقطع شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة لوقف انتشار العنف خلال فترات الاضطرابات، وسط اتهامات للرئيس الفرنسي بالسلطوية.

وكان ماكرون قد أكد - في اجتماع  الثلاثاء مع أكثر من 200 من رؤساء البلديات، أنه سيكون من الضروري التفكير في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وقطعها "عندما تخرج الأمور عن السيطرة" خلال الاضطرابات في البلاد.

وقال ماكرون، "نحتاج إلى التفكير في كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية... عندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها"، مضيفا "قبل كل شيء، لا ينبغي أن نفعل هذا في خضم هذه اللحظة ويسعدني أننا لم نضطر إلى ذلك"، معتبرا أنه "نقاش حقيقي نحتاج إلى خوضه".

- مسؤولو الإليزيه: الرئيس لا يهدد بـ "تعتيم عام" وإنما بتعليق "عرضي ومؤقت"

وأضافت الصحيفة البريطانية،  لقد قال مسؤولو الإليزيه ووزراء الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، دفاعا عن تهديد ماكرون، بأن الرئيس لا يهدد بـ "تعتيم عام" وإنما بتعليق "عرضي ومؤقت" لشبكات التواصل الاجتماعي.

وتابعت "الجارديان"، لقد جاءت تعليقات الرئيس  الفرنسي، في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وتيك توك في تنظيم أعمال الشغب والعنف والتشجيع عليها بعد مقتل المراهق الجزائري" نائل" بالرصاص من قبل الشرطة  في إحدى ضواحي باريس الأسبوع الماضي.

وقال منتقدون  لقرار ماكرون، إن التفكير في مثل هذه الإجراءات سيضع فرنسا إلى جانب دول استبدادية مثل كوريا الشمالية.

وغرد أوليفييه فور ، زعيم الحزب الاشتراكي: "لا يمكن لبلد حقوق الإنسان أن تقطع وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أوليفييه مارليكس ، من يمين الوسط، أن قطع وسائل التواصل الاجتماعي على غرار كوريا الشمالية أمر سيء للغاية.

ماكرون السلطوية الرئيس الفرنسي شبكات التواصل

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