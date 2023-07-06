إصابة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار بالسويس

انهار عقار مكون من 5 طوابق جزئيًا، اليوم الخميس، فى محافظة السويس ما أسفر عن إصابة سيدة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئى فى عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة كفر شار التابعة لحي الأربعين، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى عن إصابة سيدة جراء سقوط "بلكونة" عليها وتم نقلها إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهما.