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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت المقبل، وذلك بعد إعلانها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 64.4%، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم للامتحانات الثانوية الفنية 2023 عدد 739170 طالبا وطالبة، في عدد لجان 2553، و220 ألف مشرف.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية 2023، عقدت خلال الفترة من يوم 20 مايو 2023 إلى 16 يونيو الماضي.

"التعليم" تحدد أماكن ومواعيد التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بوابة مركز المعلومات.. نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2023 بعد اعتمادها

رابط نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ برقم الجلوس

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تظلمات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات سواء صناعي أو زراعي أو وتجاري أو فندقي.

يبدأ فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو 2023.

ويتم تقديم التظلمات للدبلومات الفنية في المديريات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023

بينما رسوم تظلمات الدبلومات الفنية فهي تكون بقيمة 100 جنيه، يسددها الطالب عن كل مادة يرغب في التظلم فيها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وينشر «الدستور»، خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للطلاب وأولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها حتى الآن، حيث جاءت الخطوات على النحو التالي:

  • قم بالدخول على رابط بوابة التعليم الفني من هــنـــا.
  • قم بكتابة رقم الجلوس الخاص به بطريقة صحيحة.
  • قم بتحديد النوعية: فندقي، زراعي، صناعي، تجاري.
  • قم ملء البيانات المطلوبة دون أخطاء إملائية.
  • قم بالضغط على كلمة عرض وستظهر أمامك.
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