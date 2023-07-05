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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كيفية التظلم على
كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. تزداد عمليات البحث خلال الساعات الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي على كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعدما أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، عن موعد التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية وكافة التفاصيل.

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بعد مرور 15 يومًا على ظهور النتيجة، يحق لطلاب الدبلومات الفنية 2023 التقدم بتظلمات. يتوجب على الطالب الذهاب إلى أقرب مكتب بريد أو وسيلة دفع "فوري" وسداد 100 جنيه لكل مادة، بعد ذلك، يجب اتباع الخطوات:


•يسدد الطالب قيمة الرسوم ويذهب بها إلى لجان النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم.

• يقوم الموظف المختص بتحديد موعد مراجعة المواد من حيث الدرجة.

•يقوم الطالب بالذهاب في اليوم المحدد، على أن يدون الملاحظات، ويسلم النموذج إلى المسئول في لجنة النظام والمراقبة.

•التخلف عن الموعد سوف يحدد موعد آخر.

•يوقع الطالب على غلافة كراسة الإجابة بعد الانتهاء من الاطلاع عليه.

•يقوم الطالب بعد ذلك بتدوين رقم التليفون، للتواصل معه بعد الانتهاء من فحص التظلم.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 64.4%، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم للامتحانات الثانوية الفنية 2023 عدد 739170 طالب وطالبة، في عدد لجان 2553، و220 ألف مشرف.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية 2023، عقدت خلال الفترة من يوم 20 مايو 2023 إلى 16 يونيو الماضي.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تظلمات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات سواء صناعي أو زراعي أو وتجاري أو فندقي.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 عبر موقع بوابة مركز المعلومات

كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. اعرف الموعد

ويبدأ فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو 2023.

ويتم تقديم التظلمات للدبلومات الفنية في المديريات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

بينما رسوم تظلمات الدبلومات الفنية فهي تكون بقيمة 100 جنيه، يسددها الطالب عن كل مادة يرغب في التظلم فيها.

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