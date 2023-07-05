التعليم تعلن موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، السبت المقبل على أن يسدد الطالب 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم فيها.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى، والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى وقد تجلت إحدي نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم– للمرة الثانية– بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطًا بسوق العمل .



كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالبا وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم، فى (2553) لجنة.

وقد أعلن الوزير، عن أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالأتى:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 15029 طالبا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالبا– (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزيادة مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1784 طالبا– (4 شهادات) بنسبة نجاح 78.03% بزيادة مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضر عدد 59326 طالبا – (3 شهادات) بنسبة نجاح34.61% بانخفاض مقداره 10% عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالبا– نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزيادة مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالبا– نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طلاب، وإجمالي الناجحين 473264 طالبا بنسبة نجاح (64.47%)، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87%)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالبا بنسبة (5.66%).

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي، عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022 /2023 والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة (22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر. وقد وعد سيادته بتكريم الوزارة للأوائل قريبًا كما يتم فى كل عام احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن استراتيجية التعليم الفنى 2018 تطبق فى المدارس، ومنهجية الجدارات بدأت عام 2019، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية بلغت 52 مدرسة هذا العام.

وأشار مجاهد إلى أن الدول الأوروبية والعربية طالبت عددا من خريجي التعليم الفنى لسد العجز فى العمالة فى هذه الدول، ولفت إلى أن الوزارة تهتم بالجدرات المهنية الخاصة بإتقان اللغات.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدًا سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.