نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 عبر موقع بوابة مركز المعلومات

ازدادت عمليات البحث عبر «جوجل» عن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023، للتعرف على نتيجة طلاب الثانوية الفنية التجارية من خلال بوابة التعليم الفني التجارى 2023 للاطمئنان على نتيجة الدرجات.

وتصدرت نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 في جميع محافظات مصر ، من خلال بوابة التعليم الفني، ومتابعة مئات الآلاف من الطلاب والطالبات المترقبين لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية التجارية بالاسم ورقم الجلوس 2023.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وبلغ عددهم نحو 760.000 طالب في جميع تخصصات الدبلومات الفنية، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت 1788 طالبا وطالبة أثناء الامتحانات، وبلغت عدد المواد العملية في التخصصات نحو 525 مادة، بينما بلغت عدد المواد التحريرية في التخصصات نحو 1336 مادة.

بينما بلغ عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية، نحو 2550 لجنة في محافظات مصر، ووصل عدد العاملين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023، نحو 184.204 شخص.

موعد ظهور نتيجة الثانوية التجارية 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، 2022-2023، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويواصل طلاب الدبلوم الفني البحث عن نتائج شهادة الثانوية التجارية، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال بوابة التعليم الفني خلال الساعات القليلة المُقبلة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم درجات مواد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنظام ثلاث سنوات وأيضا خمس سنوات صباح اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكشفت عن أسماء أوئل الجمهورية في المؤتمر الرسمي في حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر رابط الوزارة