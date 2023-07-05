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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يدين القتال فى السودان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دان الاتحاد الأوروبي بشدة القتال الدائر في السودان، فضلاً عن استمرار رفض أطراف النزاع السعي إلى حل سلمي.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، في بيان أصدره باسم جميع الدول الأعضاء: "إنه لا بد من التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون تأخير لضمان حماية شعب السودان، الذي لا تزال سلامته وأمنه ووحدته معرضة للخطر، ولإفساح المجال للوساطة وإجراء حوار سياسي شامل ".

وأضاف بوريل أنه وبغض النظر عن وقف إطلاق النار، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الفاعلة إلى السماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتيسيرها، وضمان وصول جميع أصحاب المصلحة للعمليات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن الأسف للخسائر في الأرواح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي،بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

الاتحاد الأوروبي السودان جوزيب بوريل بوريل شعب السودان

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