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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شك فى علاقته بزوجة والده".. إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالعمرانية للمفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بالعمرانية؛ بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأي الشرع في إعدامه.

وجاء في أمر إحالة أن المتهمين في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "أحمد.ص"، 27 سنة، فني ألوميتال، في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد طه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بينه وزوجة والده ورغبة في سرقته؛ وما إن ظفر به بمسكنه حيلة علاقة وجود تعد عليه بأداة، مسددا إليه عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم بـه مـن إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فَرَّ بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

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