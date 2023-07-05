وزير التربية والتعليم يكرم منة الديب بنت دمياط لحصولها على المركز الأول

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة منة صبح محمد الديب، من مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 نظام الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقي التدريبات العملية والدروس النظرية وفقاً للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلي سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفني أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الإمتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو إلى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالب وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم، في (2553) لجنة.

وقد أعلن الوزير أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفني لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهني، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).