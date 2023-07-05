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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: التعليم الفنى شهد تطوير غير عادى وفق الوزارة وتوجهات الدولة

المؤتمر
المؤتمر

 

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفنى شهد تطوير غير عادى وفق الوزارة وتوجهات الدولة لازم يؤثر فى أقتصاد الدولة والدولة مهمتة بالتعليم الفنى، والدولة طالبت 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى أقرب فرصة ممكنة وخريجى مدارس التعليم الفنى مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى.

وأضاف الوزير، كما أن الخريجين حاليا يتقنون المهارات والجدارات، ورجال الصناعة يشاركون فى تقييم الطلاب وهناك طلاب يتركون التعليم العام ويتوجهون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ولهم مسار كبير فى دخول الجامعات التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.

وتتضمن قائمة الأوائل الأتي:

 الطالبة ندى أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، بالمركز الأول على مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات( نظام الجدارات).

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر، مدرسة فندقى من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الاسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية 2023.

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.والطالب محمد رزق سليمان قنيبر - قرية الحدادي - سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة اسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الاسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمه شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيتم سامى الصناعية بنات بايتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدرات.

التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور محمد مجاهد شهادة الدبلومات الفنية لدكتور رضا حجازى للعام الدراسي 2022 2023 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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