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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاضي: تدفقات سياحية عربية خلال الصيف.. واستمرار الترويجية بالسوق العربي

عمرو القاضى
عمرو القاضى

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة إلى السوق العربي مستمرة حتى نهاية موسم الصيف الجاري، مؤكدا أن مصر تعد وجهة سياحية مفضلة للسائح العربي الذي لا يشعر بالغربة فيها، كما لا يأخذ وقتًا طويلًا في التفكير للسفر، بسبب قرب المسافة بين مصر والدول العربية، وتوافر العنصر الأهم لربط بيننا وبين الإخوة العرب وهو الطيران.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب التركيز في هذه الحملة على دول الخليج، حيث إنهم يشكلون الأكثر تدفقًا على مصر، وتشهد المعدلات السياحية الوافدة من السوق العربي زيادة خلال الموسم الحالي، ولهذا نحن مستمرون في حملتنا الترويجية خلال الموسم الصيفي لابقاء المقصد المصري أمامهم دون التوجه إلى مقصد سياحي آخر، مشيرا إلى أن من مميزات السائح العربي أنه يزور مصر أكثر من مرة في العام الواحد، وهذه الميزة غير متوفرة لأي جنسية أخرى.

وأكد القاضي استمرار الوزارة في حملات الترويج التكتكية واستخدام كل آليات الترويج السياحي لدعم الحركة السياحية، من خلال تنفيذ حملات ترويجية مع منظمي الرحلات السياحية في الأسواق السياحية الكبرى، ودعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من شهرتهم على مواقع التواصل.

يشار إلى أن مصر شاركت مؤخرًا في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM)، الذي عُقِد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو الماضي، وذلك لبحث زيادة حركة السياحة من الأسواق العربية، والتي يأتي في مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات. 

وعقدت خلال فعاليات الملتقى دد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران لبحث سبل التعاون من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة بهدف دفع حركة السياحية إلى مصر.

الحملة الترويجية هيئة تنشيط السياحة السوق العربي السائح العربى الدول العربية

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