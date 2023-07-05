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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات برنامج العلاج بالفن بكلية التربية الفنية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل ومميزات برنامج العلاج بالفن بكلية التربية الفنية، مؤكدة أن البرامج الدراسية بكليات الجامعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت جامعة حلوان أن مميزات برنامج العلاج بالفن: 
- يواكب الطرق التعليمية الحديثة على مستوى العالم. 
- يلبي احتياجات الطلاب وحاجات سوق العمل.
-  يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية ولأغراض علاجية. 
-  يتيح الفن للإنسان إسقاط ما بداخله من مكونات قد لا يستطيع التعبير عنها لفظيًا. 
- التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن.
- معرفة المضمون الفلسفي والنظرى والتطبيقي للعلاج بالفن.
- ممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج.
- التواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

جامعة حلوان تفاصيل برنامج العلاج بالفن كلية التربية الفنية البرامج الدراسية

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