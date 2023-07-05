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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 176 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 176 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية.

وأشار "أبوهاشم" إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

أكد الدكتور حاتم  أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ذبح 312 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة من ثانى أيام عيد الأضحى.

وأضاف "أنور" أن ذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية إلى متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغة 18 مجزرا، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الوارده للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية، وذلك  طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

أكد الدكتور حاتم  أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، ذبح 1427 رأس ماشية بجميع أنواعها داخل جميع مجازر مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف " أنور" أن تلك الذبائح انقسمت إلى 549 عجل جاموس، و356 عجلا بقريا، و381 ضأن، و13 ماعزا، و125 أبقار وجاموس كبيرة، و3 جمال وذلك فى إطار التسهيل على أصحاب محال الجزارة والمواطنين، واستقبال جميع الأضاحي بالمجازر لضمان الذبح الأمن والحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، متابعة أعمال المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من الحيوانات الواردة للذبح بها، وإنتاج لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وطول فترة العيد.

توريد البحر الاحمر الف قمح محصول الجديد للشون والصوامع بالغربية

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