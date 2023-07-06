مع معركته المرتقبة ضد زوكربيرج.. كتب عن "الذكاء الاصطناعي" يرشحها إيلون ماسك

فيما يترقب العالم المعركة المقبلة بين مالكي فيسبوك وتويتر؛ مارك زوكربيرج وإيلون ماسك على حلبة المصارعة، وسط توقعات مختلفة حول الفائز المحتمل، فإن المليارديرين على الضفة الأخرى لا يكفان عن القراءة، بل وعن ترشيح الأعمال المتنوعة للقراء.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الكتب حول الذكاء الاصطناعي التي أثارت إعجاب مالك تويتر إيلون ماسك ورشحها للقراءة والتي أوردها موقع Insider.

ما ندين به للمستقبل

يعد كتاب "ما ندين به للمستقبل" للكاتب الاسكتلندي ويليام مكاسكيل أحد أحدث اختيارات ماسك، ويتناول نظرية المدى الطويل، والتي يعرفها المؤلف بأنها "وجهة النظر التي تؤثر بشكل إيجابي في المستقبل على المدى الطويل وأنها أولوية أخلاقية رئيسية في عصرنا"، ويعتبر "ماسك" أن الكتاب يتطابق مع فلسفته.

يتعرض الكتاب لعدد من الأفكار حول الذكاء الاصطناعي في المستقبل انطلاقًا من أن البشرية تعيش الآن أهم أوقاتها، ويطرح رؤيته للسبل الفردية التي يمكن أن تساعد في جعل المستقبل أفضل.

الذكاء الخارق: المسارات والمخاطر والاستراتيجيات

أوصى ماسك أيضًا بالعديد من الكتب حول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك هذا الكتاب للمؤلف نيك بوستروم، الذي يتناول أسئلة حول مستقبل الحياة الذكية في عالم قد تصبح فيه الآلات أكثر ذكاءً من البشر.

الفكرة الرئيسية في الكتاب ترتكز حول أن الآلات التي سيتم ابتكارها لن يكون لها منافس وستكون في غاية الفعالية لكنها ستؤدي إلى تدمير القيم والحياة الإنسانية، ومن ثم يوجه المؤلف بأهمية البحث عن إطار أخلاقي كي تستمر الإنسانية.

اختراعنا الأخير: الذكاء الاصطناعي ونهاية العصر البشري

فيما يتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي، قال ماسك في تغريدة عام 2014 إن هذا الكتاب، الذي يفحص مخاطر الذكاء الاصطناعي وإمكانياته ، يستحق القراءة أيضًا.

يشارك المؤلف في هذا الكتاب أفكاره حول إيجابيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل والتي ستتيح إمكانيات هائلة بشكل يفوق التوقع لكنه يحذر في الآن ذاته من العواقب السلبية التي ستنجم عمن يمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي وطرق استغلاله لها.

الحياة 3.0: أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء الاصطناعي

في هذا الكتاب، يكتب الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ماكس تيجمارك عن ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي مفيدان لحياة الإنسان في المستقبل.

يعتبر المؤلف أن الذكاء الاصطناعي يحمل الكثير من الفوائد إن تمكن الإنسان من ترويضه كما ينبغي وإذا تعلم الأفراد أساليب استخدام التكنولوجيا بصورة مفيدة والحد مما يقود إلى تحويلها لقوة غاشمة ومتمردة.