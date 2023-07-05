264 فرصة عمل للشباب بالفنادق والقرى السياحية في مطروح

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار الجهود المبذولة من مديرية العمل بمطروح؛ لمساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

وأوضح محافظ مطروح، أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح، نجحت خلال شهر يونيو الماضي في توفير فرص عمل وتعيين عدد 264 من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح من راغبي العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل.

وأضاف محافظ مطروح، أن ذلك جاء بعد قيام مستشاري التوظيف بالمديرية، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأشار عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، إلى أن التعيين فعليًا (مؤقت ودائم) وفقًا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقًا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.