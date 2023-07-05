أبرز جهود "الهجرة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

تسعى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال احتضان أبناء المصريين بالخارج وتقديم العديد من المبادرات لهم والتي تستهدف تأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم على العديد من الحرف وأيضًا إعلامهم بطرق الهجرة الآمنة والتي توفرها الدولة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي عكف على إطلاق مبادرة مراكب النجاة والتي كانت من ضمن أولى الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة.

وترى وزارة الهجرة المهاجر غير الشرعي ضحية لعصابات حيث لا يتحمل المهاجرون غير الشرعيين أية مسئولية مدنية أو جنائية حيث اعتبرهم القانون ضحية لجريمة التهريب

وقامت وزارة الهجرة مؤخرًا بالعديد من الفعاليات والبرامج والتي استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة

تسليم قروض صغيرة

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ تم الانتهاء من تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة منهم لعدد 100 أسرة من الأسر التي تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظتي (قنا والأقصر)، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة في هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف، كما تم عقد 15 دورة توعية لـ 375 شابًا من طلاب وخريجي التعليم الفني في محافظة الغربية بمركزي زفتي والشنطة.

توفير فرص للتدريب

كما قامت الوزارة بتوفير العديد من فرص التدريب للمجال في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت حملة «قبل ما تهاجر فكر وشاور» لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل في العام 2016.

تم اعتماد عدد 574 مدربا معتمدا من ممثلي وزارات ضمن برنامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ذات طبيعة العمل الميدانية بالمحافظات المستهدفة، لترشيح أفضل الكوادر لديها للمشاركة بتلك الدورات، بهدف إعدادهم كمدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، والبدائل الإيجابية البديلة عن الهجرة بصورة غير شرعية.

برامج لتوعية لطلاب وطالبات المدارس

جرى تنفيذ برامج لتوعية طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي الفني لاعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية في محافظات (البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط).

كما تم تنفيذ تدريب عدد (1000) شاب مهنيا بإجمالي عدد (41) دورة في (7) محافظات هي ( كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، اسوان، البحيرة) بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، في حين تم تنفيذ عدد ( 69 ) دورة لعدد (1725) شاب وقاصر وأم من أبناء محافظات الأقصر، قنا، بني سويف بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما تم تأهيل وتدريب مدرّسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد في محافظة الأقصر على التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة حيث تم استهداف عدد 24 مدرسة / ميسرة من المدارس المجتمعية كمرحلة أولى.

توعية الأمهات والقصر

كما قامت الوزارة بتنفيذ توعية عدد 1800 من الأمهات والقصر بإجمالي عدد (30) دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة بعدد (7) قرى، كما تم توعية عدد 335 شاب من الشباب المقبوض عليهم (هجره غير شرعية) بمنفذ السلوم الحدودي واجراء مسح ميداني عليهم للتعرف على أهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في قرار السفر بصورة غير شرعية.