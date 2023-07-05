القوات الروسية تضرب أماكن فى دونباس

أعلن فاديم أستافييف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "جنوب"، أن القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية على أماكن مرابطة كتيبة "كراكين" و"الفيلق الجورجي" في دونباس.

وقال أستافييف: دمرت وحدات المدفعية نقطة مرابطة المرتزقة من "الفيلق الجورجي" في قسطنطينوفكا ومستودع ذخيرة للعدو في التجمع السكني فيسيولويه و5 سيارات في سيفيرسك ولاستوتشكينو، بحسب ما ذكر لوكالة "تاس".

وأضاف: نفذ طيران مجموعة القوات "جنوب" ضربات صاروخية على مواقع العدو في اتجاهي سوليدار-أرتيوموفسك وألكسندرو- كالينوفو. وتم تدمير نقطة مرابطة مؤقتة ومنطقة تمركز احتياطيات اللواء الآلي 54 للقوات الأوكرانية بالقرب من قريتي ديلييفكا وبيلايا غورا، بالإضافة إلى أماكن مرابطة وحدات "كراكين" واللواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية في منطقة توريتسك.

وتابع أنه خلال القتال المضاد للبطاريات دمرت مدفعية مجموعة القوات الروسية مدافع ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" في نيكولايفكا ومدفع "2 أس7 بيون" في منطقة ماركوف وكذلك مدفع "مستا- بي" في قرية أوسترويه ومدفع هاون من عيار 120 ملم بالقرب من ستاروميخايلوفكا.