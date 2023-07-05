ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حسن العاني: اتفاقيات مصر مع الدول المجاورة تساهم فى تعزيز البنية التحتية

رائد الأعمال حسن
رائد الأعمال حسن العاني

اتفاقية ناجحة ومهمة وقعتها مصر مع الجزائر بشأن الكابلات البحرية، وذلك استكمالا للتعاون المثمر بين البلدين.

 

من جانبه قال رائد الأعمال حسن العاني أن الاتفاقية ستكون إيجابية حيث أنها ستجعل مصر حلقة الوصل لنقل الخدمات التكنولوجية من أوروبا عبر مركز المعلومات في العاصمة الإدارية الي دول الشرق الأوسط.

 

وأضاف أن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير في مركز البيانات الذي يتم إنشاؤه بالعاصمة الإدارية وسيعزز من زيادتها.

 

وتابع حسن العاني قائلًا: بموجب هذه الاتفاقية تستطع مصر أن تنقل البيانات الي الجزائر مباشرة ومنها الي دول أفريقيا.

 

واختتم رائد الأعمال حسن العاني حديثه قائلًا أن الاتفاقيات التي تجريها مصر مع الدول المجاورة تساهم في توسيع القاعدة التكنولوجية والبنية التحتية.

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى الأسواق المحلية

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 5-7-2023

أنقرة: الاستقرار فى سوريا ضرورى لعودة اللاجئين

إصابة 3 إسرائيليين فى إطلاق نار بالخليل

زيلينسكى: روسيا تخطط "لاستفزازات خطيرة" فى محطة زابوريجيا

تفاصيل مثيرة فى مقتل طفل على يد زوج عمته ونجله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا