حسن العاني: اتفاقيات مصر مع الدول المجاورة تساهم فى تعزيز البنية التحتية

اتفاقية ناجحة ومهمة وقعتها مصر مع الجزائر بشأن الكابلات البحرية، وذلك استكمالا للتعاون المثمر بين البلدين.

من جانبه قال رائد الأعمال حسن العاني أن الاتفاقية ستكون إيجابية حيث أنها ستجعل مصر حلقة الوصل لنقل الخدمات التكنولوجية من أوروبا عبر مركز المعلومات في العاصمة الإدارية الي دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير في مركز البيانات الذي يتم إنشاؤه بالعاصمة الإدارية وسيعزز من زيادتها.

وتابع حسن العاني قائلًا: بموجب هذه الاتفاقية تستطع مصر أن تنقل البيانات الي الجزائر مباشرة ومنها الي دول أفريقيا.

واختتم رائد الأعمال حسن العاني حديثه قائلًا أن الاتفاقيات التي تجريها مصر مع الدول المجاورة تساهم في توسيع القاعدة التكنولوجية والبنية التحتية.