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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشوان: نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية لرفعها للرئيس

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أوضح الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مصير قانون حرية تداول المعلومات، قائلًا: "إن هذا القانون من القوانين الدستورية التي لم تصدر، وهذا التزام دستوري".

أضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه سيتم رفع حصيلة من الاقتراحات الخاصة، بالقضايا إلى رئيس الجمهورية قريبًا، لافتًا إلى أن لجان الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم للانتهاء من صياغة مقترحات القضايا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، معقبًا: "نحرص على وجود اقتراحات تشريعية أو تنفيذية تُرفع للرئيس السيسي قبل بدء الجلسات القادمة".

وأوضح أنه وفقًا للدستور، فإن المعلومات ملك للشعب ومن حقه الحصول عليها. 

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