رشوان يكشف إجمالى عدد الجلسات المنعقدة من الحوار الوطنى

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن أبرز القضايا السياسية التي تم حسمها بالفعل، فيما يتعلق بالقانون الانتخابي والإدارة المحلية، قانون العمل الأهلي ومفوضية عدم التمييز: "حتى هذه اللحظة عقدنا 4 أسابيع كاملة، وكل أسبوع يتم فيه عقد 4 جلسات لكل محور، وبالتالي فإن كل أسبوع يضم 12 جلسة".

أضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه تم عقد 48 جلسة خلال 4 أسابيع حتى الآن، إضافة إلى جلستين مطولتين لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي أحاله إلينا رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس السيسي.

وأوضح أن إجمالي المنعقد، حتى الآن، من جلسات يبلغ 50 جلسة، لافتًا إلى أن هذه الجلسات توزعت بالعدل بين المحاور الثلاثة: السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي.