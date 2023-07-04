دفتر أحوال 24 ساعة.. ضبط مستريح الموبايلات و5 لصوص بالقاهرة

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهود جبار على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

مستريح الموبايلات في الدقهلية

نجح ضباط مباحث مركز السنبلاوين في ضبط مستريح جديد استولى على أكثر من مليوني جنيه من الأهالي بدعوى توظيفها في مجال الإتجار بالهواتف المحمولة مقابل فائدة، ولكنه لم يفي بوعده لهم، مما دفع 8 أشحاص للإبلاغ ضده، وقام رجال الأمن على الفور بضبطه وتحرير محضر ضده وتقديمه للنيابة العامة.

5 لصوص في في النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر

نجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتهما (سيارة مبلغ بسرقتها) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين بدائرة القسم .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) عقب قيامه بسرقة (مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق) من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبمواجهتهإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئ النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

وضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة.. لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

ديلر الأستروكس في السلام

نجح رجال مباحث السلام أول بنطاق أمن القاهرة في ضبط عنصر جنائي بحوزته 2 كيلو أستروكس وأدوات التعبئة قبل بيعهم على عملائه.

الأمن العام يشن حملة في أسيوط

قطاع الأمن العام خلال حملة مكبرة بأسيوط نجح في ضبط (42) قطعة سلاح نارى بحوزة36متهم " لـ 23منهم معلومات جنائية")، وضبط (4) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 4متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (466) حكم قضائى متنوع.

تجار المخدرات في دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة كفر البطيخ –فارسكور –كفرسعد وأقسام شرطة رأس البر – دمياط الجديدة – السرو.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام -كمية لمخدر البانجو وزنت 6كيلو جرام -كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام–كمية لمخدر الهيروين–2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 9متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية".

حملات مرورية على الطرق

الإدارة العامة للمرور واصلت حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏109637مخالفة مرورية متنوعة.

قطاع الأمن العام بالمحافظات

شن قطاع الأمن بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي حملات مكبرة على مدار الساعة، والتي أسفرت عن ضبط (231) قضية مخدرات 78 قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (57513) حكم قضائى متنوع.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 213 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.