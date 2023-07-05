مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 5-7-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث من قبل الراغبين في الزواج حيث تؤثر تأثيراً كبيراً على أسعار العقارات و الوحدات السكنية وتشطيب الشقق والوحدات والعقارات والمحلات التجارية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 5-7-2023

يستعرض الدستور تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 5-7-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية والتي تتأثر بأسعار الصرف في البنوك المصرية وشركات الصرافة وهى كما يلي:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 32050 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32050 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 34600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 36500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية نحو 37100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 35600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 34300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 35600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 36500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة علا نحو 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي نحو 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 38000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1650 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1660 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1660 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1685 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1780 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1780 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز نحو 1880 جنيه للطن.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023