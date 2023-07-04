ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معاذ شلبي: يجب الحفاظ على استمرار البر بين الزوجين

البر بين الزوجين
البر بين الزوجين

قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، إن علاقة كل شخص بشريك حياته علاقة مهمة، لافتًا إلى أنه لأجل هذه العلاقة يتم عمل الكثير من الأِشياء من باب البر والإحسان، فعندما تبر الزوجة أم زوجها فإن ذلك يعتبر بر للزوج، وعندما يبر الزوج أهل زوجته، فإنه يبر زوجته. 

أضاف شلبي، خلال لقاءه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن البيوت طالما أنها متعارفة على شيء ما في العلاقة بينهم، أي أنهم عندما يتراضون على شيء معين، فلا يجوز افساده عليهم.

أوضح أن بر الزوجة لزوجها والعكس هو من أصل الدين، لافتا إلى أنه يجب على الزوج والزوجة أن يجتهدوا من أجل الحفاظ على استمرارية هذا البر.

الأكثر قراءة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

نقيب الموسيقيين التونسى لـ"الدستور": الأزمة لم تنته وننتظر اعتذار أحمد سعد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "التحالف الوطنى" يُعلن تبنى طالبة الفيوم علميًا ومعيشيًا

"أخدت حقي بالخرطوش".. خطة انتقام نقاش من زميله بالمرج

رئيس مستثمرى أسوان: الحكومة جادة فى حل الأزمات.. والتحفيز يزيد الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب