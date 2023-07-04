معاذ شلبي: يجب الحفاظ على استمرار البر بين الزوجين

قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، إن علاقة كل شخص بشريك حياته علاقة مهمة، لافتًا إلى أنه لأجل هذه العلاقة يتم عمل الكثير من الأِشياء من باب البر والإحسان، فعندما تبر الزوجة أم زوجها فإن ذلك يعتبر بر للزوج، وعندما يبر الزوج أهل زوجته، فإنه يبر زوجته.

أضاف شلبي، خلال لقاءه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن البيوت طالما أنها متعارفة على شيء ما في العلاقة بينهم، أي أنهم عندما يتراضون على شيء معين، فلا يجوز افساده عليهم.

أوضح أن بر الزوجة لزوجها والعكس هو من أصل الدين، لافتا إلى أنه يجب على الزوج والزوجة أن يجتهدوا من أجل الحفاظ على استمرارية هذا البر.