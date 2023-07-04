بسام راضى يهنئ رئيس «الفاو» باسم الحكومة المصرية على إعادة انتخابه

وجه السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، التهنئة باسم الحكومة المصرية للدكتور «شو دونيو» الذي أعيد انتخابه كرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" بمقرها في العاصمة «روما» وكأول صيني يشغل هذا المنصب لفترتين متتاليتين.

وأعرب السفير المصري عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق مع منظمة الفاو، خاصة في هذا التوقيت والظروف الدولية التى تتعاظم معها قضية الأمن الغذائى والإنتاج الزراعى، كذلك وجه بسام راضي التحية والتقدير للحكومة الايطالية على استضافتها الكريمة لمنظمة الفاو بالعاصمة روما.

تكامل المبادرة الصينية مع جهود مصر التنموية

جاءت تصريحات السفير بسام راضي، لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، وقناتها الصينية الفضائية عقب إعادة انتخاب الدكتور شو دونيو مباشرة، حيث تطرق كذلك بسام راضي أثناء اللقاء إلى العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وتطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيّما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

وتم التصويت على إعادة انتخاب الدكتور شو دونيو، بغالبية 168 صوتاً من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري بمقر المنظمة بروما وتمتد ولاية دونيو الجديدة من الأول من أغسطس حتى 31 يوليو 2027، وقبل انضمامه إلى "الفاو" في 2019، شغل شو دونيو (59 عاماً) منصب نائب وزير الزراعة وشئون الريف في الصين، واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها إشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء، وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.