المتحدث العسكرى: إحالة المتهم بواقعة أحد التجمعات السكنية للمحاكمة العسكرية

أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم (22/ 23) بتاريخ 1/ 7/ 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170/ 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية، وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة كامل احترامها مبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.