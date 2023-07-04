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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

CIB ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماع مجلس إدارة مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة التابعة لمبادرة الأمم المتحدة للبيئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمت دعوة البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر لحضور اجتماع مجلس إدارة المبادئ المصرفية المسؤولة المنعقد في إنجلترا (PRB) بصفته ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الإدارة والذي عقد مع الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني، وهي هيئة تم إنشاؤها قبل عامين من أجل تسهيل المشاركة بين المجتمع المدني و الأعضاء الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB)، و الذي يتكون عددهم من أكثر من 300 بنك يمثلوا ما يقرب من نصف القطاع المصرفي عالميا.

اجتمع قادة القطاع المصرفي وممثلو المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة التقدم الذي أحرزه الموقعون حتى الآن ورؤيتها الاستراتيجية لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة في المرحلة التالية ، وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل الأولويات والتحديات العملية التي تواجهها كل مؤسسة ولممثلي المجتمع المدني لتحديد التوقعات الخاصة  بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية 2030 كما حث المجلس الاستشاري للمجتمع المدني الأعضاء الموقعين على التحرك بشكل أسرع في معالجة الأزمات العالمية الأكثر إلحاحا والتي منها تغير المناخ وتدهور  الطبيعة والعدالة الاجتماعية والشمول المالي، مع إعطاء الأولوية لأزمة تغير المناخ.

ومن جانبها صرّحت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي و ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس إدارة المبادئ المصرفية المسؤولة " أن هدف البنك، هو تقييم أداء إطار العمل وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعام 2030 لضمان فعالية ومصداقية الخطط والأهداف المرجوة من المبادئ المصرفية المسؤولة ، مضيفة أن الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني ركز على حاجة البنوك لتسريع وتيرة تطبيق المبادئ المصرفية المسؤولة وتعزيز المشاركة الفعالة للعملاء".

وبصفته أحد الموقعين المؤسسين على مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة، فقد حرص البنك علي الإفصاح عن أهم الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن قرارات منح التمويل على البيئة والمجتمعات المحيطة بأعماله بمنتهى الشفافية في جميع تقاريره طبقا لتوجهات المبادئ المصرفية المسئولة.

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