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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ندوة إفتراضية اليوم

"شاتوم هاوس" يناقش دور الناتو في بناء المرونة المناخية ومواجهة التحديات الأمنية

حلف الناتو
حلف الناتو

عقد معهد شاتوم هاوس البريطاني Chatham House، ندوة إفتراضية حول "مكافحة تغير المناخ: دور الناتو في بناء المرونة المناخية"، اليوم الثلاثاء 4 يوليو، ناقش خلالها الدور الذي ينتظر حلف الناتو في عالم أكثر دفئًا؟ بينما يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف الأزمات الحالية وظهور أزمات جديدة، وكيف يمكن لحلف الناتو أن يجهز نفسه بشكل أفضل لمواجهة التحديات الأمنية في الأفق؟.

شارك في الندوة التي نظمها معهد شاتوم هاوس البريطاني Chatham House، لجنة الخبراء بالمعهد لمناقشة الأسئلة الرئيسية،  التي تضمنت:

• كيف يؤثر تغير المناخ على قدرة الناتو على الدفاع عن التهديدات الأمنية وردعها؟

• ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه حلفاء الناتو في الاستجابة لتغير المناخ؟ كيف يمكن لحلف الناتو أن يتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين والجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز قدرته على التكيف مع تغير المناخ والاستجابة له؟.

• كيف يمكن لحلف الناتو دمج اعتبارات تغير المناخ في التخطيط واتخاذ القرار والعمليات التشغيلية؟.

• ما هي المخاطر الأمنية وتداعيات ندرة الموارد والمنافسة الناجمة عن تغير المناخ ، وكيف يمكن لحلف الناتو معالجتها؟.

وكان أبرز المتحدثين من لجنة الخبراء كل من: 

الرئيس: أنتوني فروجات، زميل باحث أول ونائب مدير برنامج البيئة والمجتمع، بمعهد تشاتام هاوس، والسفير ديفيد أنجيل، الممثل الدائم لكندا، بحلف الناتو، واللفتنانت جنرال ريتشارد نوجي، بقيادة استراتيجية تغير المناخ والاستدامة، وزارة الدفاع بريطانيا، أرميدا فان ريج، زميل باحث، برنامج الأمن الدولي تشاتام هاوس.

الناتو شاتوم هاوس المرونة المناخية التحديات الأمنية

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